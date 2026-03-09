Başkan Amcaoğlu yaptığı açıklamada, ata toprakları Aksaray’da gerçekleştirilen etkinlikte Gönyeli ile Aksaray arasındaki köklü bağı bir kez daha anlatma ve bu güçlü bağı pekiştirme imkânı yakaladıklarını ifade etti.

Gönyeli’nin oluşumunda iki önemli soyun izinin bulunduğunu belirten Amcaoğlu, bunlardan birinin Aksaraylı Mehmet Efe, diğerinin ise Anamurlu Kurt Ali olduğunu söyledi. Amcaoğlu, bu iki soyun Kıbrıs’a gelerek Gönyeli’ye yerleşmesiyle birlikte köyün temellerinin atıldığını ve Gönyeli’nin bugün sahip olduğu kimliğin oluşmasında önemli rol oynandığını kaydetti. Bu nedenle Aksaray’ın kendileri için sadece bir şehir olmadığını vurgulayan Başkan Amcaoğlu, Aksaray’ın Gönyeli’nin tarihine ve köklerine uzanan ata toprakları olduğunu dile getirdi.

9 Mart Dünya Aksaraylılar Günü etkinlikleri kapsamında kentimizin önemli değerlerinden Araştırmacı-Yazar Ahmet Ömerağa ile birlikte katıldıkları panelde Gönyeli’nin tarihini, Aksaray ile olan bağlarını ve ortak geçmişi paylaştıklarını belirten Amcaoğlu, ayrıca Aksaray FM’de Yeşil Doğa Derneği Başkanı ve gazeteci Abdülkadir Ay’ın konuğu olarak katıldıkları canlı yayında da bu tarihi bağı geniş bir dinleyici kitlesine anlattıklarını ifade etti.

Ziyaret kapsamında Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erşan Sever ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ile de bir araya geldiklerini belirten Başkan Amcaoğlu, Gönyeli ile Aksaray arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Aksaray Ticaret Lisesi’nin 50. yıl buluşması kapsamında düzenlenen yöresel ve kültürel sergide de yer aldıklarını ifade eden Amcaoğlu, serginin açılışını gerçekleştirmenin kendileri için ayrı bir onur olduğunu dile getirdi.

Aksaray’da gördükleri içten ilgi ve misafirperverliğin Gönyeli ile Aksaray arasındaki bağın sadece geçmişten gelen bir hikâye olmadığını, bugün de yaşayan güçlü bir kardeşlik ve gönül bağı olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Başkan Amcaoğlu, gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik için başta Yeşil Doğa Derneği Başkanı ve Gazeteci Abdülkadir Ay olmak üzere Aksaray’da kendilerini ağırlayan herkese teşekkür etti.