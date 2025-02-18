Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden aydınlatma sorunlarının çözümü için merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin iş birliğinin kaçınılmaz olduğu düşüncesinden hareketle, gerekli adımlar atılmıştır.

Karayolları Dairesi’nin çağrısı üzerine, Karayolları Dairesi, Kıb-Tek ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak belediye hizmet binamızda bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı sonucunda, öncelikli olarak Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu İrmar Market bölgesindeki aydınlatma arızalarının giderilmesi konusunda üç kurum fikir birliğine varmıştır.

Toplantının ardından, öncelikle arızaların tespiti için Kıb-Tek kontrolünde belediye ekiplerimiz tüm aydınlatma direklerini tek tek kontrol etmiş ve günler süren yoğun çalışmalar sonucunda arıza tespit edilmiştir.

Bu sürecin ardından;

✔ Karayolları Dairesi malzeme desteği sağlamış,

✔ Kıb-Tek teknik destek sunmuş,

✔ Belediye ekiplerimiz yoğun çaba harcayarak sorunun giderilmesini sağlamıştır.

Bu iş birliği sayesinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu İrmar Market bölgesindeki aydınlatma sorunu çözüme kavuşturulmuştur.

Ayrıca, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerindeki diğer aydınlatma arızalarının giderilmesi için de aynı iş birliği süreci devam edecektir. Kamu hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi adına katkı koyan tüm kurum ve çalışanları ile belediye ekiplerimize yürekten teşekkür ederim.

Belediyemizde gerçekleştirilen toplantı sonrasında aydınlatma konusunda üstlendiğimiz sorumluluğu yerine getirdiğimiz gibi, yayaların kontrolsüz şekilde karşıdan karşıya geçmesini önlemek amacıyla bariyer yapımı için üstlendiğimiz sorumluluğu da en erken zamanda yerine getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

Halkımızın güvenliği ve sağlığı için yerel yönetimlerle kurumlarımızın iş birliği içinde çalışması büyük önem taşımaktadır. Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ve yerel yönetimlere gerekli desteğin sağlanmasının önemini bir kez daha vurgulamak isterim.”