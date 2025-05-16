Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yenikent’te bulunan Nazar & Seçim Es Ertüngü Parkı’nda dış mekân beton masa tenisi masasının hizmete girdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Amcaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Açılış maçını KKTC Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ile birlikte oynadık. Eğlenceli, keyifli ve sportmen bir maç oldu. Masa tenisini parka kazandırarak kent yaşamına anlamlı bir imza daha attık. Dünyada yaygın olan bu tarz kullanışlı yenilikleri kentimizde artırmayı sürdüreceğiz. Sporla büyüyen, güçlü bir gelecek için hep birlikte!”