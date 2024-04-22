Eleştirilere yanıt vermek üzere söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ekonominin kötü yöneltiği yönündeki söylemlere “Ekonominin çok iyi olduğunu asla söylemedim. Ama kötü yönetilmedi.” yanıtını verdi.

Güney’den Kuzey’e geçişlerde azalma yaşanmadığını söyleyen Bakan Amcaoğlu, reel sektördeki çalışan sayısındaki artıştan ve verilen desteklerden de bahsetti.

Hayat pahalılığı oranlarını birebir yansıttıklarını da kaydeden Amcaoğlu, halkın alım gücünün korunması adına bunu artık 4 ayda bir yansıtacaklarını da hatırlattı.

Amcaoğlu, pandemi döneminde yüzde 29 olan genç işsizlik oranının geçen yıl yüzde 14.09 olarak gerçekleştiğini de ekledi.

Bu sırada CTP Milletvekili Erkut Şahali yerinden söz alarak, dünyadaki enflasyonun Türkiye hariç düşüş eğiliminde olduğunu belirtti.

Amcaoğlu ise Türkiye’de, Haziran'dan sonra enflasyonist ortamın aşağı doğru gideceği tahminini ortaya koydu.

Şahali yine yerinden, Bakan Amcaoğlu’nun Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na dair değerlendirme yapmasını istemesi üzerine Amcaoğlu, bununla ilgili gerekirse ilgili bakanın yanıt vereceğini kaydetti ve sanal şans oyunlarının vergilendirilmesi adına yasanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu da yerinden söz alarak, et fiyatlarına ilişkin protokolü durumunu ve Kasaplar Birliği başkanının kandırıldığına ilişkin iddiasını sordu.

Amcaoğlu, konunun Tarım Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının sorunluluğunda olduğunu belirterek, et fiyatlarına ilişkin yapılan denetimlerden bahsetti. Denetimlerin devam ettiğini kaydeden Amcaoğlu, Emirname bitene kadar devam edeceğini de belirtti. Amcaoğlu ayrıca, kasaplar ve hayvancılarla yapılan toplantılara katıldığını aktararak, “Kimsenin kimseyi kandırdığı bir durum söz konusu değildir.” dedi.