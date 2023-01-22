Amacaoğlu ‘Biz acizlik gösterip, KKTC’de yaşıyoruz, tanınmıyoruz deyip kabuğumuza çekilmiyoruz’ dedi.

Amcaoğlu hükümet olarak bugüne kadar organize sanayi bölgeleri ile ilgili yasayı Bakanlar Kurulu’na gönderdiklerini vurgulayarak, Hal Yasası konusundaki yasanın bitirilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Amcaoğlu yasayı ay sonuna kadar Meclis Genel Kurulu’na sevk etmeyi planladıklarını ifade ederek, “halkımza yaklaşık 11 yıldır söylenen fakat bir türlü hizmetine getrilmeyen mevzuatı getirmiş olacağız “ ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu Enerji konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

“ Enerji gündemimizde, iki tribunin devredışı kalması ile Girne karanlığa gömüldü. Malesef uzun yılların getirdiği sıkıntıları yaşıyoruz. Başbakanımızın direktifi doğrultusunda çok süratle, biz enerji dairesini ve enerji üst kurulunu tekrardan ete kemiğe büründüreceğiz . Enerjinin devamında, enerji strateji eylem planını, Ticaret Strateji eylem planını ve Sanayi Strateji eylem planını Türkiye Cumhurieyti muhataplarımızla birlikte çok kısa sürede planlamayı hedefliyoruz” dedi.

Genç İş Adamları gibi, bütün sivil toplum örgütleri ile istişare içerisinde çalışmaya devam edeceklerine vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, 2030 yılına kadar Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görev alanına giren tüm mevzuatları yapma hedefinde olduklarıunı kaydetti.

Amcaoğlu, “2030 yılında bu ülkenin enerjisini yeşil enerjiye dönüştürebilme adına, bu ülkenin sanayisini bütün dünyaya üretim yağabilecek bir noktaya bu ülkenin ticaretini dünyanın bütün noktalarına ulaştığı noktaya getirme adına gerekenleri yapacağız , bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.