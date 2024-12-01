Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, fiyatlara elektronik etiket teknolojisinin önümüzdeki yılın ilk iki ayı içerisinde yürürlüğe girmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Bakan Amcaoğlu, elektronik etiketle yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ithalatın karşılığındaki perakende satış piyasasının denetimini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, hükümetin yaşama geçirmeye karar verdiği mevzuat gereği, perakende sektöründe uygulanması planlanan elektronik etiket ve takibi için kurulacak otomasyon sisteminin devreye konulmasına karar verildiğini açıkladı.

Paydaşlarla görüşüyoruz

Bakan Amcaoğlu, elektronik etiketin en iyi şekilde uygulanabilmesi için ticaret, sanayi, esnaf, marketçi, ithalatçı oda ve birliklerinden oluşan ilgili paydaşlarla görüşmelere başladıklarını da ekledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektronik etiket uygulaması ile en başta etkin bir fiyat denetimi sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi ve şunları söyledi:

“Perakende satış piyasasının denetimi için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda 24 denetim memuruyla, 365 gün istisnasız ve kesintisiz denetimleri sürdürüyoruz.”

Halk sağlığı temel hedefimiz

“Bu denetimlerde, halkın sağlığı, gıda güvenliği sağlamak ve haksız rekabet ile haksız kazancın önüne geçilmesi temel hedefimizdir.”

“Daha önce akaryakıtta otomasyon sistemini hayata geçirmiştik. 142 akaryakıt istasyonu ve iki tedarikçi firmanın depolarında ne olduğunu görebilme şansına sahibiz.”

Perakende ürünlerin fiyatlarını anında bileceğiz

“Elektronik Etiketi 1 Şubat 2025’ten itibaren bütün detayları ile sektörel bazda yaşama geçirmeyi hedefliyoruz. Hem bakanlığımız hem de Maliye Bakanlığı, işletmeler, marketler ve nihai tüketicilerden başlamak üzere bütün fiyatları anında görebilecektir.”

“Elektronik ortamda, denetleme, gözetleme, planlama yapıp bilgi sahibiolabileceğiz. Haksız rekabetin önüne geçeceğiz. Şikayetlere de anında cevap verebileceğiz. Ülkede perakende olarak satılacak bütün ürünlerin fiyat bilgilerine, karlılık oranlarına ulaşacağız.”

“Başta nihai tüketiciyi, sonra işletmeleri, en son da devleti koruyacağız.”