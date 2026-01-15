Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, görünür olabilmeyi ve bu noktadaki çabasını Türkiye Cumhuriyeti ve özellikle Türk devletleri ile dünyaya açılarak sağlamayı hedefleyen ülkelerden." dedi.

Amcaoğlu, Rize'de bir otelde düzenlenen Uluslararası Ayder Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, KKTC'nin jeopolitik ve stratejik konumu dolayısıyla önemli coğrafyada olduğunu söyledi.

KKTC'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde "yeşil enerji" sistemi kullanma yetisine sahip olduğunu ifade eden Amcaoğlu, turizmde yatak sayısını artırarak geceleme süresini uzatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Amcaoğlu, turizm hedeflerinin yanı sıra yüksek öğrenimde 85 bin öğrenci kapasitesini 150 bine çıkarmayı planladıklarına değinerek, "Çok net söylemek gerekirse kendi mikro üretimiyle birlikte dış ticaret dengelerini sağlayan yapıya sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynen bu forumda görüşüleceği, aynen bu forumda tartışılacağı gibi bizim için de enerji her şeydir. Bizim için de enerji gelecek, bizim için de en önemli bileşenimiz enerji olacaktır." diye konuştu.

Gelecek için bir şeyler yapabilmenin önemli olduğunu belirten Amcaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, görünür olabilmeyi ve bu noktadaki çabasını Türkiye Cumhuriyeti ve özellikle Türk devletleri ile dünyaya açılarak sağlamayı hedefleyen ülkelerden. Bizim için buralarda olabilmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarını buralarda temsil ettirebilmek, görünür hale getirebilmek inanın çok büyük bir önem arz etmektedir ve çok büyük onur kaynağıdır. Özellikle bunları sizlerle paylaşmak istedim."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Türkiye'nin jeopolitik konumu itibarıyla dünya coğrafyasının önemli bir noktasında bulunduğunu vurguladı.

Enerji kaynaklarının ihtiyacı karşılamaya henüz yeterli olmadığını belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bunun idrakindeyiz ama enerjinin üretildiği, kaynakların var olduğu bir kavşakta üretim varken bunu yöneten, ileten, olmayan ülkelere aktarımını sağlayan bir konumdayız. Dolayısıyla böylesine önemli bir materyalin uluslararası ihtiyaçları gidermek için kullanımında enerji kaynağına sahip olan ülke, iletimde stratejik konumda bulunan ülke ve bununla bağlantılı bütün kesimlerin son derece özen ve paylaşım içerisinde zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı tutum takınmakla mükellef olduğunun altını çizmek istiyoruz."

- "Türkiye arz noktasında atılımlara imza atmıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve "Türkiye Yüzyılı" sürecinde millileşme, arz çeşitliliği ve iletim ağları noktasında büyük atılımlar yapıldığını söyledi.

İleri, gelecekte sanayileşme, dijitalleşme, iklim değişimi ve enerji yönetiminin iç içe geçen dinamikler ortaya koyacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada uzaya veri merkezi kurmaktan tutun yeryüzündeki veri merkezlerini mikro nükleer reaktörlerle beslemeye kadar çok geniş bir yelpazede çeşitli çözümler aranıyor. Dolayısıyla ben inanıyorum ki evet Türkiye enerji koridorlarının göbeğindedir. Evet, Türkiye arz noktasında atılımlara imza atmıştır. Evet, Türkiye iletim noktasında hızla ve hızla ilerlemektedir. Ama bunların ötesinde böyle forumlar sayesinde Türkiye dijital dönüşüm, sanayileşme ve iklim değişimi kompleks yapısında da çok önemli bir vizyon ortaya koyacaktır kanaatindeyim. İnşallah bunu bizler, hep beraber, 'Türkiye Yüzyılı' sürecinde başaracağız, sağlayacağız."

Forumda, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Inga Pkhaladze, Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Orkhan Zeynalov, Azerbaycan Milli Meclisi Ekoloji ve Tabiat Servetleri Komisyonu Başkanı Sadiq Qurbanov, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu üyesi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin de konuşma yaptı.