Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"SIĞINAKLARIN ADRESİNİ NİYE İSTİYORSUNUZ?

Bugün Başbakanın başkanlığında , stratejik kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanısıra, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı ve Grup Başkan Vekillerinin de katıldığı önemli bir toplantı yapıldı.

Toplantıda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız savaşın seyri hakkında bilgi verdi. Sivil Savunma Teşkilat Başkan ve yardımcısı da önemli birer sunum yaparak muhtemel bir olağanüstü durumda Teşkilatın uygulayacağı KAMP (KKTC Acil Müdahale Planı) protokolünü anlattı.

Sayın Başkan ülkemizdeki sığınaklar hakkında bilgi verdi. Buna göre mevcut sığınaklarımız, 200.000 kişiyi barındıracak durumdaydı. Bu sığınaklar, her 6 ayda bir denetleniyor ve zabıt tutuluyordu. Üstelik dünya standartlarına göre 1 kişiye 1 metrekare sığınak düşerken, bizde 1 kişi için 2 metrekare yer ayrılmıştı. Yani dünya standartlarına uygularsak bizdeki sığınaklar 400.000 kişiyi barındırabilecek kapasitede idi.

Başkan, güvenlik açısından bu sığınakların yerlerinin önceden ilanının sakıncalı olduğunu, her bölgedeki camiilerin mikrofonları kullanılarak kritik durumlarda insanların bilgilendirilip, yönlendirilmesinin planlandığını söyledi.

Hal böyle iken bazı kişiler, ısrarla bu sığınakların yerlerini soruyor. Yahu görüyorsunuz, düşman ilkokulları, hastahaneleri acımasızca bombalıyor. Savaşın hiç bir ahlaki yönünün kalmadığı böyle bir ortamda siz bizden ısrarla sığınaklarımızın yerlerini soruyorsunuz. Olur. Sizi kırmayalım. Sivil Savunma Başkanı derhal sosyal medyadan bu sığınakların konumlarını paylaşsın ki, kritik durumlarda düşman adres bulmakta zorlanmasın.

Alemsiniz vallahi…"