Avunduk Süt Ürünleri ve Akinoks Paslanmaz Çelik markalarının kurucu ortağı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Berin Avunduk; aynı zamanda Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak kadın girişimciliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunuyor.

Törende Berin Avunduk adına ödül, genç girişimci ve sanayici kızı Melin Avunduk tarafından teslim alındı. Bu anlamlı an, nesiller arası vizyonun, üretim kültürünün ve kadın girişimciliğinin güçlü bir sembolü olarak dikkat çekti.

KKTC ve Türkiye’den medya, iş dünyası, sanat, spor ve sivil toplum alanlarında başarılarıyla öne çıkan çok sayıda ismin katıldığı gecede, kadınların sanayi ve üretimdeki rolünün altı bir kez daha çizildi.

Organizasyon yetkilileri, kadınların üretim ve girişimcilik alanlarında daha güçlü temsil edildiği bir gelecek için bu tür platformların artarak devam edeceğini vurguladı.