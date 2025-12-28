Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 2025 yılının son günü ile yeni yılın ilk günlerinde beklenen muhtemel yağışlar öncesinde, geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun yağışların ardından drenaj sistemlerinde ve kanallarda oluşan tıkanıklıkların giderilmesi için yoğun şekilde çalışıldığını açıkladı.

Başkan Amcaoğlu, ekiplerin sokak sokak, cadde cadde sahada olduğunu belirterek; ızgaralarda, altyapı hatlarında ve kamusal alanlarda su akışını engelleyebilecek birikintilerin düzenli olarak temizlendiğini ifade etti.

Kent güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması için ekiplerin sahada olmaya devam ettiğini vurgulayan Amcaoğlu, temizlik çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.