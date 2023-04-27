Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cansel Mimar, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının Yaralama, Ciddi Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık, İtale-i Lisan, Uygunsuz Tavr-1 Hareket suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 23.04.2023 tarihinde saat 23:50 raddelerinde Lefkoşa'da Müftü Hilmi Sokak üzerinde bulunan ikametgahına kendisine neden evinin kapısını ve penceresini çalıp çocuğuna küfür ederek korkuttuğunu sormak için gelen amcası Y.U'nun başına alkol tesiri altında elinde tutmakta olduğu Flash marka, metal çakmak gazı tüpünün kesici alt kenar kısmı ile anına ve yüzüne bir çok kez vurmak suretiyle sol üst alında 2 cm alnının orta kısmında 2 cm sol kulak önünde 2 cm lik kesiler oluşmasına sebep verip adı edileni yaralayarak ciddi bir şekilde darp edip makul mazareti olmaksızın bağırıp çağırıp rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişigüzel sallamak sureti ile uygunsuz tavır harekette bulunduğunu anlattı.

Polis, olayda kullanılan çakmak gazı tüpünün sokak üzerinde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının olay yerine vasıl olan polis mensupları tarafından tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.