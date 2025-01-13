Test atışını ilişkin görüntüler TUSAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Gövde içindeki istasyona yerleştirilen mühimmat ile havalanan ANKA atışını 20 bin feet irtifada, yaklaşık 350 kilometre hızla seyir gerçekleştirirken yaptı.



Hedef bölgesine yaklaştığında silah istasyonunun kapağını açan ANKA-3 ASELSAN tarafından geliştirilen güdümlü mühimmat TOLUN'u ateşledi.

TUSAŞ mühendislerinin yanısıra Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından da anlık olarak takip edilen test atışında hedef tam isabetle vuruldu. Gövde içi silah istasyonu hava araçlarının radar izlerinin küçülmesini sağlıyor.