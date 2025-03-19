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Öte yandan Dışişleri Dairesi Müdürü Murat Soysal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilciğine atandı. Soysal’ın ataması 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

21 bin sterlini cebe indirdi

21 bin sterlini cebe indirdi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı Şehit Menteş Zorba İlkokulu’nda Okul Müdürü olarak görev yapan Keleş, Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi olarak görev yapacak.

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