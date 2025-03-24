Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği bazı kültür ve sanat etkinlikleri hakkında yürütülen incelemede yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 130 konseri kapsayan incelemenin tamamlandığını bildirdi.

33 ETKİNLİK İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

ABB, söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespiti yapılmadığını, valiliğin 33 konserle ilgili olarak kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

ABB: ETKİNLİKLER DAHA ÖNCE İNCELENMİŞTİ

Konuyla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, “Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.” denildi.

İTİRAZDA BULUNULACAK

Açıklamada, karara konu olan ve hakkında inceleme yürütülen dokuz belediye çalışanının bölge idare mahkemesine itirazda bulunacağı bildirildi.