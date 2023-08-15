Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda yer alan panel ve sergiye Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Beyazıt Yumuk, Yazar Ahmet Göksan, Kıbrıs Gazisi Emekli Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Panelde konuşan KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın aşamalarını anlattı.

İsmet Korukoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın birinci aşamasının ardından taraflar arasında Cenevre’de yapılan görüşmelerde Rum ve Yunan askerlerinin Türklerin yaşadığı bölgeleri terk etmeleri konusunda uzlaşıya varıldığını ancak Rum ve Yunan askerlerinin verilen tarihe kadar Türk köylerinden çekilmedikleri gibi Kıbrıs Türklerine saldırılarını sürdürdüklerini söyledi.

Korukoğlu, “Cenevre’de Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen bulunan dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in görüşmelerden bir sonuç alınmayacağını anlaması üzerine dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit ile yaptığı telefon görüşmesinde “Ayşe Tatile Çıksın” parolasıyla mesaj iletti ve 14 Ağustos 1974 tarihinde Harekatın 2’nci aşaması başlatılarak, 16 Ağustos 1974 tarihinde başarıyla sonuçlandırıldı” dedi.

Panelistler de Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşanan tarihi bilgileri, yaşanan kahramanlıkları bilgi ve belgeler ışığında katılımcılara aktardılar. Anlatımlar sırasında Kıbrıs gazileri duygulu anlar yaşadılar.

Panelin yanısıra Türk Tarih Müzesi’nin panoramik alanında Kıbrıs Barış Harekatı’nı anlatan fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, sergi açılışının ardından gazilerle birlikte müzeyi gezdi ve müze hakkında gazilere bilgi verdi.