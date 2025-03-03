Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte içki soruşturması sürüyor.

Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre, son 10 gün içerisinde yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ten 81'e yükseldi.

36 KİŞİ TUTUKLANDI

100'den fazla dosyanın bulunduğu soruşturma kapsamında 36 şüpheli tutuklandı, 41 kişiye de adli kontrol şartları uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, sahte içkiden her bir ölüm için ayrı iddianame hazırlanacak.

Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi raporları geldiğinde dosyası tamamlananlar için davalar açılacak.

ALKOLÜ NASIL TEMİN ETTİLER?

NTV; başkentte daha önce tutuklanan 28 zanlının ifadesine ulaşmıştı.

28 kişinin verdiği ifadeler, hem delil hem itiraf niteliğinde. Bu kişiler, içki ürettikleri alkolü internetten ya da sosyal medya platformundan buldukları sayfalardan sipariş ettiklerinden bahsettiler.

Kargoda sıvı taşınmasının yasak olması nedeniyle zanlıların bu içkileri elden teslim ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, verdikleri ifadelerde 5 litre etil alkolü internet üzerinden 1000 liraya satın aldıkları ortaya çıktı.

Başka bir şüpheli ise ürettiği içkileri kendisinin tüketeceğini iddia etti. Sahte içkilerin bir dükkanda değil merdiven altında ya da metruk binalarda satıldığı tespit edildi.