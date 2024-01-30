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Söz konusu uçağın Ercan’a iniş denemesi yaptığını ancak hava şartlarının olumlu olmadığını belirten Kapısız, uçağın gerekli meteorolojik şartları bekleyip Ercan’a tekrar geleceğini kaydetti.

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Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Ankara’dan gelen uçağın meteorolojik şartlardan dolayı Ercan Havalimanı’na iniş yapamadığını Antalya’ya divert ettiğini söyledi.

Türk Hava Yolları’nın Ankara ’dan gelen uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan ’a iniş yapamadı Antalya’ya dönüş yaptı.

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