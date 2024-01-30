GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre, Akgünler Denizcilik 30 Ocak ve 31 Ocak’ta yapılması planlanan iki seferini iptal etti.

Bugün saat 10.30’da yapılması planlanan Girne-Taşucu seferi iptal edilirken, yarın 14.30’da yapılması planlanan Girne-Taşucu seferi de yapılmayacak.

Akgünler Turizm’den alınan bilgiye göre seferler, 1 Şubat Perşembe günü normale dönecek.

Filo Denizcilikten alınan bilgiye göre ise bugün için planlanmış bir sefer bulunmadığı öğrenilirken, 31 Ocak Çarşamba akşamı 23.59’da Girne-Taşucu’na yapılması planlanan bir sefer olduğu bilgisi edinildi.