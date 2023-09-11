İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ilanın yayınlanmasının ardından gerekli incelemeleri gerçekleştirdi ve ilgili kişiyle iletişime geçerek iddiaları doğrulama sürecini başlattı.

Bu çerçevede, ilgili şahıs, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve polis birimlerinin koordinasyonuyla Manisa ilinde bugün saat 04.00 sularında yakalandı.

Bakan Oğuz, "İçişleri Bakanlığı ve polis genel müdürlüğümüz konuyla ilgili işlem ve takibi sürdürecektir.Bu vesileyle duyarlı yaklaşımından dolayı mevkidaşım Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı sayın Ali Yerlikaya ya teşekkür eder bundan sonra ki süreçte herzaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile her konuda yakın işbirliğimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.