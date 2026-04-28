Dernekten yapılan açıklamada, Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda 14.00-16.00 arasında yapılacak kermesten elde edilecek gelirin tamamının, hemşirelik ve diyetisyenlik eğitimi gören öğrencilere bağışlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, derneğin çocuk sağlığı ve doğru beslenme bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü kaydedilerek, kermesle de sosyal dayanışmaya katkı koymayı hedeflediği belirtildi. Gelecekte çocuklara hizmet verecek hemşire ve diyetisyenlere destek olmanın dernek adına bir onur olduğu ifade edilen açıklamada, tüm halk kermese davet edildi.