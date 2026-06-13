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Kentin ihtiyaç duyduğu her noktada altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Amcaoğlu, yaşam kalitesini artıracak projeleri kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Yürütülen çalışmalarla bölgedeki yağmur suyu akışının daha sağlıklı şekilde yönetilmesinin hedeflendiğini kaydeden Amcaoğlu, mevcut drenaj sisteminin kapasitesinin artırılarak olası taşkın risklerinin en aza indirileceğini vurguladı.

Amcaoğlu, Soylu Sokak’ta devam eden ana drenaj hattı çalışmalarına ek olarak, Gümüş Sokak’ta (Onan Ltd. bölgesi) 220 metrelik 500’lük yağmur suyu hattı yapım çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

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