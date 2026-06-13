Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstel, Ay-Yıldızlı ekibin 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alacak olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Milli takımın ortaya koyacağı azim, kararlılık ve takım ruhuyla Türk milletine yeni gururlar yaşatacağına inandığını ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının her zaman Anavatan Türkiye’nin yanında olduğunu vurguladı.

Üstel açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan Türkiye’nin sevincini sevincimiz, gururunu gururumuz olarak görüyoruz. Bu önemli yolculukta da kalbimiz Ay-Yıldızlılarımızla birlikte atacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, mesajını “Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Haydi Türkiye, haydi bizim çocuklar” sözleriyle tamamladı.