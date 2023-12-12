Yurdun açılışına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Mustafa Demirkan, Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, Hala Sultan Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri katıldı.

KİSAV’a devredilen Hacı Güllü Emiroğlu Kız Öğrenci Yurdu’nun yapımına yaklaşık 27 milyon TL harcanan kız öğrenci yurdu 150 öğrenci kapasiteli.

Yurtta kalan öğrenciler ücretsiz barınacaklar.

Daha önce babasının hayrına Giresun’da Ali Haydar Emiroğlu özel eğitim uygulama okulunu yaptıran Emiroğlu, “Hamdolsun, Allah nasip etti yaptık. Keşke daha çok şeyler yapabilsek. Burada barınacak evlatlarımızdan Hacı Güllü Emiroğlu annelerine dua bekleriz” dedi