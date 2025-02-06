Antalya- Kemer Karayolu üzerindeki Tünektepe mevkisinde Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımın neden olduğu düşünülen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Duman kentin her yerinden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Bölgenin kayalık olması karadan müdahaleyi güçleştirirken, Konyaaltı ilçesinde gökyüzünü duman kapladı.

BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN FIRTINA ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Yangına 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Belediyenin 4 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 23 itfaiye personeli söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede etkisini sürdüren fırtınanın, çalışmaları güçleştirdiği belirtiliyor.