Antalya kent merkezinde dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yaşanan sel can kaybına da neden oldu.

Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ölü bulunan kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu öğrenildi.

6 İLÇEDE EĞİTİME ARA



Sel nedeniyle kentte 6 ilçede eğitime ara verildi.

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik'te bugün okullar tatil edildi.

Öte yandan bu ilçelerde görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayıldığı, merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

MOTOKURYELERE YASAK

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı,

ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.,,

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz Antalya'ya intikal etti. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

3 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Yerlikaya ayrıca "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 3 ilimizde: Antalya, Burdur ve Isparta; turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarını anbean takip etmelerini önemle rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR KAFİLESİ ALANYA'YA İNEBİLDİ



Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.