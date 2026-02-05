Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) öğrencileri, gündemdeki düzenlemelere ilişkin yazılı açıklama yaparak sürece tepki gösterdi.

AÖA öğrencileri açıklamalarında, doğrudan muhatabı oldukları süreçte şimdiye dek kamuoyunda büyük ölçüde göz ardı edildiklerini belirterek, AÖA’nın eğitim niteliği ve öğrenci hakları söz konusu olduğunda sessiz kalmalarının beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, geçici öğretmenlerin mağduriyetini gidermek gerekçesiyle son günlerde kamuoyuna yansıyan görüşme ve değerlendirmelerde, ücret karşılığı, Akademi’nin asıl giriş sisteminden ayrı bir sınavla ve yaklaşık iki yıllık bir eğitimle AÖA’ya kabul seçeneğinin gündeme getirildiğinin anlaşıldığı belirtildi. Henüz resmileşmiş ya da yazılı bir düzenleme olmamasına rağmen bu yaklaşımın Akademi’nin temel ilkelerine açıkça aykırı olduğu savunularak, kabul edilemez olduğunu ifade edildi.

Öğrenciler, 1937 yılından beri topluma kamusal öğretmen yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisine öğrenci kaydının şeffaf ve rekabete açık sınavlarla yapıldığını, dört yıllık kapsamlı lisans eğitiminin ise uygulamalı bileşenlerle tamamlandığını vurguladı.

Öğrenciler, kamuoyuna yansıdığı şekliyle tartışılan modelin parayı ölçüt haline getirerek dört yıllık emeği “iki yıla yakın” bir programla denk saydığı, mevcut öğrencilerin önüne geçirilmenin yolunu açtığı ve “hak gaspı” ile “haksız rekabet” doğurduğunu ileri sürdü. Ayrıca söz konusu modelin, Akademi’nin yıllardır koruduğu 25 yaş kriterini “fiilen anlamsızlaştırarak” kurumsal standartları zayıflattığı savunuldu.

Açıklamada, “siyasetin etkisiyle” ve birtakım vaatler doğrultusunda atılan adımların, sınavı başarıyla geçerek bu kuruma hak kazanan akademi öğrencilerinin emeğini, hakkını ve liyakatini açıkça göz ardı ettiği öne sürüldü. Öğrenciler, Akademi’nin değerinin düşürülmesine, “paranın liyakatin önüne geçirilmesine” ve kurumun “sıradanlaştırılmasına izin vermeyeceklerini” belirterek, sürecin tüm yönleriyle yeniden değerlendirilmesini kamuoyunun takdirine sundu.