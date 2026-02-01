Fileleftheros “Türkiye Hakkında İzahat İstediler… Kombos Avrupa Milletvekillerine: Bu 26’nın değil 27 Ülkenin Avrupası’dır” başlığıyla aktardığı haberinde Kombos’tan izahat istenmesinin, SAFE’ye katılımın önünün açılması için Türkiye’nin çeşitli düzeylerde yaptığı baskıların göstergesi olduğu” yorumunu yaptı.

Gazeteye göre izahat isteyenlerin başını çeken AP Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, AB içerisinde Türkiye’nin SAFE’ye katılmasını isteyen birçok ülke bulunduğunu belirterek Kombos’tan Güney Kıbrıs’ın bu katılımı engelleme sebeplerini öğrenmek istedi.

Başka bir AFET İspanyol üye sorusuyla birlikte, Türkiye’nin SAFE dışındaki savunma ve güvenlik yapılarına katıldığını hatırlatmaya özen gösterdi.

Başka bir üye Kombos’a Güney Kıbrıs’ın, yalnızca AB dönem başkanlığı sırasında değil, sonrasında da Türkiye-AB Gümrük Birliği konusundaki niyetlerini öğrenmek istedi.

Kombos Güney Kıbrıs dönem başkanlığının Türkiye’nin aleyhinde olmadığını ve dönem başkanlığını Türkiye’ye karşı kullanmadığını öne sürdü. Güney Kıbrıs’ın “Türkiye’yi dışlama politikası yürütmediğini, uzlaşının üye olmak isteyen ülkeden gelmesi gerektiğini” savunan Kombos “Bu 26 ülkeden değil, 27 ülkeden oluşan bir Avrupa’dır. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımama politikası izleyen Türkiye’dir.” dedi.

Gümrük Birliği konusunda Türkiye’yle ilgili izlenmesi gereken süreci belirleyen Varhelyi-Borrell raporuna atıf yapan Kombos, Güney Kıbrıs olarak bu rapora destek verdiklerini söyledi. “Türkiye’nin Avrupa yapılarına katılımına hiçbir engelleme yoktur, sadece bütün Avrupalılar için izlediğimiz ve aday ülkelerden de aynısını beklediğimiz ilkeler temelinde olması gereken bazı tercihler olması gerek” ifadesini kullandı.

Konstantinos Kombos SAFE’nin, özellikle bir ülkenin katılımıyla ilgili şartlar ve gerekler olmak üzere maddeleri bütün katılımcıları bağlayan hukuki bir araç olduğunu söyledi.

Gazete Kombos’un Konuşmasının başında, Ukrayna’ya değinirken Kıbrıs’ın “büyük bölümünün bir aday ülkenin işgali altında olduğunu savunmayı ihmal etmediğini” de aktardı.

Öte yandan Rum Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna aynı komitede, Türkiye’nin aday ülke olmaya devam ettiğini ve Rum “dönem başkanlığının AB-Türkiye ilişkilerindeki atalet dönemi olmadığını, tam tersi olabileceğini” söyledi.