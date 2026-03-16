Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Karantina’da- Kıbrıs’ın Tamamı Şap Hastalığı Yüzünden Yasaklı Bölge” başlıklı haberinde şap hastalığı virüsünün yayılmasının önlenmesi için katı protokoller devreye konulduğunu yazdı.

Virüsün hayvanları ve hayvan etini etkilediğini, ancak şimdilik hellimi etkilemediğini kaydeden gazete, ortaya çıkan yeni vakalar yüzünden Larnaka haricinde Güney Kıbrıs’ın geri kalanının karantinaya alındığını belirtti.

Gazete iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde Brüksel’in Avrupa Komisyonu’nun kararıyla, Avrupa piyasasını şap hastalığına karşı koruduğunu ve Rum Yönetimi’nin tümünü artık “yasaklı bölge” olarak belirlediğini kaydetti.

Bu gelişmenin problemi yerel bir sorundan ulusal bir soruna dönüştürdüğünü kaydeden gazete, en azından 1 Mayıs tarihine kadar hayvanların bir yerden bir yere taşınmasına ve ihracata katı kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

Gazete hastalıktan etkilenen çiftliklerdeki hayvanların hemen itlaf edilmesiyle ilgili açık direktiflere rağmen hayvancıların bu konudaki sert tepkisi ve toplumsal baskının, görünüşe göre caydırıcı bir etki yarattığını da kaydetti.

Şu ana kadar 16 bin hayvanın itlaf edildiğini ve bu rakamın şap hastalığından etkilenen çiftliklerde bulunan toplam hayvanların yüzde 50’si olduğunu belirten gazete, salgının kötü bir şekilde yönetilmesinin Komisyon tarafından hastalığın aktif olarak kalmasının temel nedeni olarak addedildiğini, bunun sonucunda da Avrupa Sağlık ve Hayvan Refahı Komiseri Oliver Varhelyi’nin Güney Kıbrıs’ın tamamını kapsayacak “daha fazla yasaklı bölgelerle” ilgili karar aldığını belirtti.

Hayvan itlaflarının tamamlanmasındaki kayıtsızlığın, hastalıktan etkilenen çiftlikleri potansiyel yayılma kaynağına dönüştürdüğünü yazan gazete, bu durumun ise Güney Kıbrıs’ın tamamındaki önlemleri birleşik Avrupa piyasasının korunması için tek emniyet supabı haline getirdiğini ifade etti.

Haberde Brüksel’in şap hastalığıyla ilgili alınan önlemleri genişletme kararının, stratejik öneme sahip bir hamle olduğu da kaydedildi.

Öte yandan haberde Güney Kıbrıs genelinde ihracatlara getirilen kısıtlamaların 1 Mayıs tarihine kadar geçerli olduğu ve bu tarihin epidemiyolojik gelişmelere göre Avrupa komisyonunun yeni kararlarıyla değiştirilebileceği de ifade edildi.

- Hellim neden kısıtlamalardan muaf

Hastalıkla ilgili alınan önlemlerin katılığına rağmen hellimin ise uluslararası piyasalarda kalmayı sürdürdüğünü yazan gazete, hellimle ilgili bu istisnanın tamamen bilimsel verilere dayandığını kaydetti.

Şap hastalığıyla ilgili virüsün sıcaklığa karşı hassas olduğunu ve uluslararası yönetmeliklerin yeterince ısıya maruz kalan ürünlerin güvenli olduğunu belirlediğini yazan gazete, hellim üretimi esnasında ürünün uzun bir süre 90 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ısıtıldığını belirtti.

Bu sınırın virüsü öldürmek için gereken 30 dakikalık 70 derece sınırını aştığını yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın hastalıktan muaf ülke statüsünü kaybetmesine rağmen, Rum kesiminin hellimi güvenilir ürün olarak kabul eden Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya’yla anlaşmalar sağladığını belirtti.

Bunun aksine kısıtlamaların taze et, işlenmemiş süt ve hayvansal yan ürünler için değişmediğini yazan gazete, salgın olduğu teyit edilen çiftliklerde ise “stamping-out” (hayvanların öldürülmesi ve imha edilmesi) metodunun uygulandığını ekledi.

- Avrupa’dan veterinerler geldi

Şap hastalığıyla mücadele konusunun Rum Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında ele alınacağını da yazan gazete, hayvanların itlafına karşı olan hayvancılar arasındaki huzursuzluk sürerken, Rum Meclisi Tarım Komitesinin de yarın olağanüstü toplanacağını belirtti.

Hastalığın Larnaka’da görüldüğünü ve geçen cuma gününe kadarki bilgilere göre 14 bin 116 küçükbaş hayvan ile bin 164 sığırın itlaf edildiğini kaydeden gazete, toplam 38 çiftlikte şap hastalığı virüsü tespit edildiğini anımsattı.

Hastalığa rastlanan çiftliklerdeki toplam hayvan sayısının 24 bin 939 olduğunu da yazan gazete, hayvanların itlaf edilmesi için Avrupa ülkelerinden veterinerler çağrıldığını ve Slovakya’dan 4, Yunanistan’dan da 5 veterinerin Güney Kıbrıs’ta olduğunu belirtti.

Hayvanların aşılanmasının sürdüğünü ve Güney Kıbrıs genelindeki ilk doz aşılamanın bu ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini belirten gazete, 17 Mart’ta Larnaka’dan başlayacak ikinci aşılamanın ise nisan sonunda tamamlanacağını kaydetti.

Gazete domuzlar için de aşı siparişi verildiğini ve bunların Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde şap hastalığı yüzünden hayvanların topluca itlaf edilmesi yüzünden, yerli küçükbaş hayvan ırklarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta koruma altında olan eşsiz koyun ve keçi ırkları bulunduğunu ve yıllardır yok olmamaları için korumaları ve çoğaltılmaları amacıyla çabaların sürdüğünü kaydeden gazete, yerel koyun ve keçi ırklarının haricinde Güney Kıbrıs’ta yerel bir sığır ırkı da bulunduğunu (Cyprus Bovine Breed) ve bunların da sayısının az olduğuna işaret etti.

Haberde bu ırktan şu an Güney Kıbrıs’ta yalnızca bin 304 adet bulunduğu belirtildi.