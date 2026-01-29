Merkez’den yapılan açıklamada, Kıbrıs barış sürecinin, dünyadaki hızlı değişim karşısında güncellenmeye ihtiyaç duyduğu belirtilerek, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün bugün Ledra Palace’ta ev sahipliği yaptığı etkinlikte modelin sunumu yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, birçok akademik çalışmanın, hayal kırıklıklarına rağmen vatandaşların büyük çoğunluğunun Kıbrıs sorununun çözümünü ve daha kapsayıcı bir süreci desteklediğini ortaya koyduğu ifade edilerek, geliştirilecek müzakere sürecinin tasarımının kapsayıcı, siyasi etki girişimlerine dayanıklı, her iki toplumun ve farklı kuşakların hassasiyetlerine duyarlı ve Kıbrıs’ın dil gibi ihtiyaçlarına uyumlu olması gerektiği kaydedildi.

İKİ AYAKLI İSTİŞARİ YAPI

Bu kapsamda liderlerin temmuz ayında “sivil toplum katılımı için istişari bir yapının kurulması” konusunda ortaya koyduğu ortak anlayıştan hareketle, liderlerin yetkilendireceği iki ayaklı bir “istişari yapı” önerildiği belirtilen açıklamada, yapının istişare sürecini yönetecek Daimi Sivil Danışma Konseyi ile vatandaşlar arasından rastgele seçilecek, dönüşümlü üyelerden oluşan Sivil Meclis’ten oluşacağı ifade edildi.

Sivil Meclis’in, müzakere sürecinin tasarımını geliştirecek öneriler hazırlamasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, Daimi Sivil Danışma Konseyi’nin ise Sivil Meclis’e müzakerelerin metodolojisi üzerinde çalışırken destek vereceği; sürecin sonuç odaklı ve kapsayıcı olmasına odaklanacağı vurgulandı.

Açıklamada, Danışma Konseyi’nin sivil katılım süreci, alternatif, tıkanıklık aşma mekanizmaları ise şeffaflık, kamu güveni ve kamunun bilgilendirilmesi alanlarında öneriler geliştirebileceği belirtildi.

Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Kurucusu Meltem Onurkan Samani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şeffaflığın artırılması ve vatandaşların sürece dahil edilmesiyle müzakere sürecinde başarı şansının artırılabileceğini söyleyerek, tüm paydaşların görüşlerinin alınarak önerilerin daha da geliştirilebileceğini dile getirdi.