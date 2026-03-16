Ataoğlu yaptığı açıklamada, özellikle gençlik ve spor alanında verilen desteklerin Kıbrıslı Türk gençler için büyük önem taşıdığını belirterek, gençlerin yurt dışındaki müsabakalara katılabilmesi için farklı formüller üzerinde çalışılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Gençlik kamplarına yönelik iyileştirme çalışmalarına da değinen Ataoğlu, Kantara Gençlik Kampı ve Lapta Gençlik Kampı başta olmak üzere mevcut kampların kapasitesinin artırılması, gençlik kampı sayısının 2’den 4’e çıkarılması yönünde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Ayrıca Kantara Gençlik Kampı’na halı saha yapılması ve Lapta Gençlik Kampı’nda bulunan spor salonunun yenilenmesine yönelik Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’dan destek talebinde bulunduklarını ve olumlu görüş aldıklarını ifade etti.

Lapta Gençlik Kampı’nın mevcut kapasitesinin 90 kişi olduğunu bu kapasitenin 250’ye çıkarılabileceğini de dile getiren Ataoğlu, “gençlerin kamp yapacak alanlarının çoğaltılması ülke gençliğinin faydasına olacak”diye konuştu.