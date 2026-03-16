Moral, Kadir gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda, bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmiş olmasının geldiğini belirterek, Kadir gecesinin aynı zamanda dua ve istiğfar gecesi olduğunu kaydetti.

Moral Kadir gecesine kavuşmanın sevinci içerisinde olduğunu belirterek, “Bu gece Kadir gecesini hep birlikte idrak ve ihya edeceğiz inşallah.” dedi.

Moral mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Peygamberimiz; ‘Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.’ hadisiyle bu hususa dikkat çekmiş ve bu geceye erişenlerin, ‘Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet’ diye dua etmelerini tavsiye etmiştir. Dualarımıza dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizi de dahil etmeliyiz. Özellikle Gazze’de, Kudüs’de, Mescid-i Aksa’da zulme, katliama ve soykırıma maruz kalan Filistinli kardeşlerimize; son günlerde cereyan eden, coğrafi olarak ateş çemberinde kaldığımız şu günlerde Devletimizi ordumuzu, Güvenlik Kuvvetlerimizi de dualarımızda unutmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam âleminin Kadir gecesini tebrik ediyor; yüce Rabbimizden, oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını; bu gecenin, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum.”