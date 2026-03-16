Gülbahar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetçilerini, bu değişmez zihniyet karşısında Anavatan Türkiye ile birlikte devletin tanınması için uğraş vermeye çağırdı. Aziz Gülbahar, dünyadaki koşulların buna uygun olduğunu kaydetti.

Milli Mücadele Vakfı Başkanı açıklamasında şunları belirtti:

“Rum yönetimi sözcüsü Konstantinos Letymbiotis’in, Kıbrıs’ta çözüm için ‘Türk askeri ve garantilerin olmadığı bir anlaşma ve devlet’ talebini yineleyen açıklaması, zihniyetlerinin ve hedeflerinin değişmeyeceğinin güncel ifadesidir.

Hayalden öteye gitmemeye mahkûm olan bu zihniyetin ve hedeflerin özü, Kıbrıs’ı bir Yunan adası olarak görmektir.

Rum Bakan’ın iddia ettiği gibi ne Ada’daki Türk askeri ‘işgalci birlikler’dir ne de Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini sağlaması ‘çağdışı garantilerdir’.

Tarihsel süreçte yaşanan olaylar, hâlen içinde bulunduğumuz durum ve Rum-Yunan hayallerinin devam etmesi; Türkiye’nin garantörlüğünün sürmesinin Kıbrıs Türk halkının güven içinde yaşamaya devam etmesi ve güvenli geleceği açısından ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

Herkes artık şunu biliyor ki Rum tarafı yıllardır federasyon söylemini kullanarak Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne indirmeyi amaçlamıştır. Gelinen noktada artık açıkça görülmüştür ki federasyon modeli fiilen tükenmiştir. Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm ancak iki ayrı egemen devletin varlığının kabul edilmesiyle mümkündür.

Bu nedenle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Tufan Erhürman olmak üzere tüm siyasilerimize bu gerçeği artık kanıksamaları ve Anavatan Türkiye ile birlikte KKTC’nin tanınması için uğraş vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

Dünya ve bölgemizdeki koşullar buna uygundur.

Kıbrıs Türk halkının geleceği, başarısızlığı defalarca kanıtlanmış federasyon masallarında değil; egemenliğini, devletini ve güvenliğini kararlılıkla savunan iki devletli çözüm vizyonundadır.

Birleşmiş Milletler ve onun kararlarının artık dünyada hiçbir kıymeti kalmamıştır.

Kararlılıkla, birlik ve beraberlik içinde davranılırsa bu hedefin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yoktur.

Unutulmasın ki artık yepyeni bir dünya söz konusudur ve bu dünya yakında yepyeni bir şekillenme içine girecektir. İşte o gün Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye de iki devletli çözüm modeli ile masada olmalıdır.”