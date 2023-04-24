Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ara seçimin 25 Haziran’da yapılması önerisini oy birliği ile kabul etti.

Komite seçim yasaklarının 30 güne düşürülmesi önerisini de kabul etti. İki öneri de mecliste onaylandığı takdirde seçim yasakları 27 Mayıs’ta devreye girecek.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündemindeki “Ara seçimlerde Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar Önerisi" ve “Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi"ni oy birliği ile onaylayarak Genel Kurulun gündemine sevk etti.

Öneri Sahibi UBP Grubu adına UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, TAK’a yaptığı açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasasının ara seçimlerin her yıl Haziran’da yapılmasını emrettiğini, Komitenin ara seçimlerin 25 Haziran’da yapılmasıyla ilgili öneriyi ve seçim yasaklarının 60 günden 30 güne indirilmesini öngören öneriyi oy birliği ile kabul ettiğini kaydetti.

Oğuzhan, önerilerin Meclis Genel Kurulunda da kabul edilmesi halinde seçim yasaklarının 27 Mayıs’ta başlayacağını, önerilerin yarınki Meclis Genel Kurulu oturumunda görüşüleceğini kaydetti.

Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı, davetli olarak da öneri sahibi Hasipoğlu katıldı.