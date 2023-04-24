Cumhuriyet Meclisi yarın saat 10.00’da yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetlerini birlikte gerçekleştirecek.

-Bazı önerilerin ivedilik tezkereleri görüşülerek kabul edildi

Meclis'te bugün ilk olarak onaya sunuş işlemleri kısmında Danışma Kurulu’nun “Seçim ve Halk Oylaması Geçici Kurallar Yasa Önerisi” bilgiye getirildi. Yasa önerisinin halkın bilgisine sunulmasına gerek olmadığını içeren öneri onaylandı.

Daha sonra Danışma Kurulu’nun Meclis’in bugünkü birleşime ilişkin kararı bilgiye sunuldu. Karar uyarınca, seçim ve oylaması yapılacak işler kısmında yer alan konular hariç diğer gündem maddelerinin yarınki gündeme aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

- Ara seçimle ilgili öneriye ivedilik

Ardından, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu Ara Seçimlerde Oy Verme Günün Saptanmasına İlişkin karar önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

Öneride Bakanlar Kurulu’nun seçim tarihi olarak 25 Haziran Pazar gününe karar verdiği belirtilerek, karar önerisine ivedilik istendi.

-Şahali

Bu noktada söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, konunun müzakeresi olmaması gereken bir konu olduğunu ve tüm toplumu ilgilendirdiğini belirtti. Şahali, Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumunun kısaltıldığını dolayısıyla yarınki oturumda konunun ayrıntılarıyla konuşulacağını söyledi.

-Hasipoğlu

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da ara seçimin yapılması gerektiğini bunun Anayasa’nın amir bir hükmü olduğunu söyleyerek, boşalan sandalye için Meclis’in millete dönmesinin elzem olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, yaşanan sürece ve seçimle ilgili yasaya atıfta bulunarak, en uygun tarihin 25 Haziran olduğunu söyleyerek, bu konuda komitenin de gerekli karar üreteceğini kaydetti.

-Tezkere oy birliğiyle kabul edildi

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun grubu adına sunduğu Seçim ve Halk Oylaması Geçici Kurallar Yasa Önerisi'nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de oy çokluğuyla kabul edildi. Öneri, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yer alan seçim yasaklarının 60 günden 30 güne indirilmesi ve sürelerin yeniden düzenlenmesini de kapsıyor.

Tezkerenin görüşülmesinin ardından gündem gereği görüşmeler tamamlandı.