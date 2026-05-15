Polis memuru Mehmet Portakal, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 14.05.2026 tarihinde saat 11.15 sıralarında satın aldığı JS144 plakalı Hyundai Matrix marka aracı kendisine devretmediği gerekçesiyle 51 yaşındaki M.D. ile Alayköy’de çalıştığı iş yerinin ofisinde husumet yaşadığını belirtti.

Polis, taraflar arasında araç devri konusunda çıkan sözlü tartışma sırasında zanlının “Ben söylediysem yarın olacak yoksa seni burada öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu, ardından sağ eliyle M.D.’nin yüzünün sol tarafına birkaç kez yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Şikâyet üzerine zanlının 14 Mayıs’ta tutuklandığı, olayın meydana geldiği iş yerine ait kamera görüntülerinin incelendiği ve tehdit ile darp suçlarının tespit edildiği mahkemeye aktarıldı.

Polis, zanlının aleyhine getirilen suçlamalardan şiddet tehdidini kabul etmediğini, ancak darp suçunu kabul ettiğini söyledi. Tahkikatın zanlının etki edebileceği oranda tamamlandığını belirten polis, zanlının ileride davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının sabıkası veya askıda davası olup olmadığını sordu. Polis, zanlının askıda davası bulunmadığını ancak geçmişte benzer suçtan sabıkası olduğunu ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi ise zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 1 kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 20 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.