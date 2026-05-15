Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, zanlının 8 Nisan 2026 tarihinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir elektronik eşya satış mağazasında satış personeli olarak çalıştığı sırada, müşteriden makbuz karşılığında aldığı 2 bin doları çalıştığı şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın 12 Mayıs 2026 tarihinde polise bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini belirten polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün ek tutukluluk emri alındığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir bulguya rastlanmadığını aktaran polis, ayrıca 3 kişiden ifade temin edildiğini söyledi. Polis, makbuzun inceleneceğini ve soruşturma sonucunda sirkat edilen miktarın artabileceğini belirterek, mahkemeden 7 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.