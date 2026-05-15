Bakanlık açıklamasına göre, bu yıl 2013 doğumlu (13 yaş) çocuklar HPV aşılarını belirlenen sağlık merkezlerinde yaptırabilecek.

Ayrıca 2012 doğumlu olup henüz aşılarını yaptırmamış ya da geçen yıl aşılarını yaptıramamış çocukların da sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını yaptırabileceği belirtildi. 2012 doğumlu olup geçen yıl ilk dozunu yaptıran ve ikinci dozu bu yıla kalan çocukların da aşılarını tamamlayabileceği ifade edildi.

2011 doğumlu çocuklar için ise 18 Mayıs 2026 Pazartesi tarihinden itibaren 31 Ağustos 2026 tarihine kadar HPV aşı uygulamasının açık olacağı bildirildi.

HPV Aşısı Uygulama Merkezleri

Lefkoşa

Tren Yolu Sağlık Merkezi

Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi

Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniği

Gazimağusa

Maraş Sağlık Merkezi

Akdoğan Sağlık Merkezi

Geçitkale Sağlık Merkezi

Serdarlı Sağlık Merkezi

Girne

Lapta Sağlık Merkezi

Esentepe Sağlık Merkezi

Güzelyurt

Güzelyurt Sağlık Merkezi

Lefke

Lefke Sağlık Merkezi

İskele

Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi

Yenierenköy Sağlık Merkezi

Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi

Sağlık Bakanlığı, uygulamadan yararlanacak ailelerin belirtilen merkezlere başvuru yapabileceğini belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.