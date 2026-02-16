Paşaköy’de park halindeki bir araçta çıkan yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantılı bir kişi tutuklanırken, zanlının üzerinde uyuşturucu madde de bulundu.

Polis açıklamasına göre, 14 Şubat 2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında, Enes Şahan’ın kullanımındaki MK 134 plakalı araçta yangın meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre yangının muhtemelen marş dinamosunda oluşan kısa devreden kaynaklandığının değerlendirildiği bildirilmişti. Çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar oluşmuştu.

Ancak yürütülen ileri soruşturmada olayın kundaklama olduğu tespit edildi. S.Ö. (E-40)’nün, söz konusu aracın ön kaputu ile sileceklerinin üzerine kasten yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle araca hasar verdiği belirlendi.

Zanlı tutuklanırken, üzerinde yapılan aramada tasarrufunda tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet sarma sigara ile aynı tür uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet kağıt parçası bulunarak emare alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.