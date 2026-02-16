KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Gazimağusa–Lefkoşa ana yolunda, Haspolat çemberi mevkiinde meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan değerlendirmelere tepki gösterdi.

Kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileterek benzer olayların tekrar yaşanmamasını temenni eden Topaloğlu, “Ancak son günlerde yapılan bazı açıklamalarda taşımacılık sektörü ve şoförlerimiz üzerinden genelleyici, itham içeren ve kamuoyunda algı oluşturabilecek bir dil kullanılmasını doğru bulmadığımızı açıkça ifade etmek isteriz. Trafik güvenliği çok boyutlu bir konudur. Kazaların yalnızca ‘sürücü hatası’ başlığı altında değerlendirilmesi ne kadar eksik bir yaklaşım ise, tüm sorumluluğun doğrudan taşımacılık sektörüne yüklenmesi de aynı derecede yanlıştır.” dedi.

Hangi araçların ithal edileceğine ve hangi teknik standartlara göre ruhsatlandırılacağına kamu otoritelerinin karar verdiğini belirten Topaloğlu, teknik denetimlerin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yetkili kamu birimleri tarafından yapıldığını ve yol mühendisliği, bariyer sistemleri ve altyapı güvenliğinin taşımacıların değil ilgili kurumların sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Topaloğlu, “Eğer ağır araçlarda yeni nesil güvenlik sistemleri zorunlu hale getirilecekse geçiş süreci net biçimde planlanmalı, finansman ve teşvik modeli açıklanmalı, teknik komisyon kurulmalı, denetim sistemi şeffaflaştırılmalıdır. Aksi halde mesele teknik zeminden çıkar, siyasi polemik alanına taşınır.” ifadelerini kullandı.

Sektörü toptan ihmalkâr ya da sistemsel sorunların tek sorumlusu gibi gösteren yaklaşımları reddettiklerini vurgulayan Topaloğlu, trafik güvenliği konusunda teknik kurumlarla ve ilgili makamlarla yapıcı iş birliğine hazır olduklarını belirtti.