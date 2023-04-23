Lefkoşa'da günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada alkollü içki tesiri altında olan sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki yayaya çarparak olay yerinden kaçtı.

Sürücü, polisin yürüttüğü soruşturma sonucu Ercan Havaalanı'ndan yurt dışına çıkmak istediği sırada tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'nden verilen bilgiye göre kaza bugün saat 01.30 sıralarında gerçekleşti.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki JM 843 plaklı araçla dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyreden Süleyman Şengönüller (E-30), Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi yol kavşağını geçip yolun sağında bulunan Turgay Ersalıcı Oto Galeri önlerine geldiğinde, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Sabit Arda Yangın'a (E-14) çarpıp olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Sabit Arda Yangın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu kazaya methaldar aracın plakasının JM 843 plaklı araç, sürücüsünün ise Süleyman Şengönüller (E-30) olduğu tespit edildi ve söz konusu şahıs Ercan Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Zanlınn yapılan alkol testinde, kaza esnasında 179 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.