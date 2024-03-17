Polisten yapılan açıklama şöyle:

16.03.2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Ekipler tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü S.U.(E-25)’nun şüpheli hareketleri sonucu kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, bir adet ahşap sopa, bıçak ve 196,255 ABD Doları nakit parayı kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.