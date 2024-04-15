Polisin açıklaması şöyle:

15.04.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan M.A.H.I.(K-22)’nin şüpheli hareketleri sonucu kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.