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Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, çalışma izni iptal edilen ve ülkede yasal bağı kalmayan zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Polis, ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, çalışma izninin iş veren tarafından iptal edildiğini kaydederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis memuru, zanlının soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada 28 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı.

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Polis, 18 Aralık 2023 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da İstanbul Sokak’ta RU006 plakalı aracıyla seyreden zanlının devriye gezen ekipler tarafından durdurulduğunu söyledi.

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