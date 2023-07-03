Üçüncü bir ülkeden Güney Kıbrıs’a havayolu ile gelen 46 yaşındaki kişinin iki ayrı bagajında 36 kilo uyuşturucu tespit edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, olayın, 29 Haziran’da iki bagajda, 36 kilo hintkeneviri tespit edilmesiyle ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 46 yaşındaki zanlı hakkında 8 gün tutukluluk emri verildi.

Gazete tutuklanan 46 yaşındaki şahsın, üçüncü ülke vatandaşı olduğunu belirtti.

-Ateş açma

Alithia gazetesi bir başka haberinde Limasol’da ikamet eden 77 yaşındaki bir şahsın aracına ve evine ateş açıldığını yazdı.

Olayda tabanca ya da otomatik silahın kullanıldığını yazan gazete, 77 yaşındaki şahsın polise giderek ilgili şikâyette bulunduğunu yazdı.