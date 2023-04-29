Ülkemizde etkisini gösteren sağanak yağış bazı olumsuzluklara neden oldu.
Lefkoşa otobüs terminali içerisinde rüzgardan kırılan ağacın dal araçların üzerine düştü.
Şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken araçlar hasar gördü.
Ülkemizde etkisini gösteren sağanak yağış bazı olumsuzluklara neden oldu.
Lefkoşa otobüs terminali içerisinde rüzgardan kırılan ağacın dal araçların üzerine düştü.
Şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken araçlar hasar gördü.
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