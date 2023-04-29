Ülkemizde etkisini gösteren sağanak yağış bazı olumsuzluklara neden oldu.

Lefkoşa otobüs terminali içerisinde rüzgardan kırılan ağacın dal araçların üzerine düştü.

Şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken araçlar hasar gördü.