Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Osmanlılar olayla ilgili bulguları aktardı.

Osmanlılar, 12 Ağustos 2023 tarihinde 19:30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polisler tarafından Girne Boğazköy kavşağında gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında trafik kontrolü maksadıyla EL 112 plakalı aracı kontrol amaçlı durdurup araç içerisinde bulunan zanlılar F.D, Ş.M, İ.B ve M.F.G huzurlarında yapılan arama neticesinde yaklaşık 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, beyaz kağıt içerisinde yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde tütünle karışık sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan makas ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan camdan pipa bulunarak emare olarak zapt edildiğini aktardı.

Polis zanlıların ilk etapta yapmış oldukları sözlü beyanların teyit tekzip edileceğini alınması gereken ifadeler ve bulunan uyuşturucu maddelerin nerden ve kimden temin edileceğinin araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.