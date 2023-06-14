Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen teminat duruşmasında yeminli şehadet veren Polis Memuru Hüseyin Oran, zanlılar B.G.Ç., M.S. ve A.O.G.’nin “Araçtan sirkat” suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını söyledi.

Oran, zanlıların 7 Haziran 2023 tarihinde saat 01.30’da Gönyeli'de park halinde bulunan M.H.A.’ya ait Suzuki Swift marka mavi renk aracın sol arka camını kırıp kasti hasara uğrattığını belirterek, arka koltukta bulunan siyah renk el çantası içerisinde bulunan 2 adet 50 ve 1 adet 100 Avustrulya Doları’nı, 700 TL nakit parayı ve 5 euro nakit parayı sirkat ettiğini kaydetti.

Zanlıların yine aynı sokak üzerinde bulunan H.O.S.’nin kullanımında bulunan araç içerisinden araca hasar vermeden içerisinde bir adet beyaz renk air pods, 1 adet markası meçhul güneş gözlüğü, 1 adet Bulgari marka parfüm ve 500 TL nakit parayı sirkat çaldığını dile getiren Oran, yürütülen soruşturma kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinin incelendiğini ifade etti.

Oran, yapılan incelemelerin sonucunda olay mahallinde bulunan aracın zanlı A.O.G.’nin kullanımında bulunan EP 250 plakalı araç olduğunun tespit edildiğine işaret ederek, yine araç içerisinde olaya karışan zanlılar B.G.Ç. ve M.S.’nin belirlendiğini vurguladı.

Zanlıların derdest emri gereği tutuklandığına dikkat çeken Oran, anlılar B.G.Ç. ile M.S.’nin verdikleri gönüllü ifadede suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Oran, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlı B.G.Ç.’nin 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, diğer iki zanlının ise yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.