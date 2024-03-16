Polisten kazanın detayları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

16.03.2024 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Haspolat Sanayi - Merkezi Ceezaevi Yolu boyunca RA 451 plakalı tır araç ile Lefkoşa - Gazimağusa istikametine doğru kullanan Mahmut ACU (E-57), seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Lefkoşa - Gazimağusa anayolu yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde anayola çıkış yaparak soldan ikinci şerit içerisine giriş yapması sonucu o esnada, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolun üzerinde soldan ikinci şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Melin KARASALİH (K-18) yönetimindeki PN 707 plakalı aracın önünü tıkaması çarpışmışlardır. Çarpma etkisi ile PN 707 plakalı araç kontrolsüzce savrularak yol ortasında bulunan beton bariyere çarpıp sağ yan kısmına üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan PN 707 plakalı araç sürücüsü ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Rifat SARRAÇ (E-20), Umutcan TUNA (E-20) ve Enes SARRAÇ (E-14) yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.