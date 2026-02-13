Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, dün saat 20.00 sıralarında, Metehan’da, R.Z.(E-60)’nin kullanımındaki ve C.C.(K-42)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada, şahısların tasarruflarında yaklaşık 3,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.