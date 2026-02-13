Kabulde konuşan Başkan Öztürkler, Türkiye’den gelen heyetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti’de yapılan kabine değişikliklerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya liderliği ve verdiği mesajların Kıbrıs Türk halkına güç kattığını vurgulayan Öztürkler, “Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatanına güvenmiştir ve güvenmeye devam edecektir. Türkiye yanımızda olduğu müddetçe hiçbir korkumuz yoktur” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanmaya ayırdığı bütçeye dikkat çeken Öztürkler, Avrupa Birliği dönem başkanlığının algı operasyonları için kullanıldığını belirterek, KKTC ile Türkiye arasındaki kopmaz bağların her türlü tehlike karşısında güç vermeye devam edeceğini söyledi.

Öztürkler ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a selamlarını ileterek, yakın zamanda Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceklerini açıkladı.

Yayman;

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da, Türkiye’den kucak dolusu selam ve sevgiler getirdiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un özel selamlarını iletti.

Rum tarafındaki aşırı silahlanmaya dikkat çeken Yayman, bu durumun Türkiye’de yakından takip ve not edildiğini vurguladı.

Yeni Meclis binasını da ziyaret ettiklerini belirten Yayman, “Yeni binanız çok şık olmuş. İnşallah Kıbrıs Türk halkı için çok güzel hizmetlere vesile olur” diyerek teşekkürlerini sundu.